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Diario de Ferrol

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Ernesto Vila Rodríguez

(Viúvo de Dona María Dolores López González - Loli) 

Faleceu os 70 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. Roga unha oración polo eterno descanso da súa alma. Incineración: Hoxe martes, á unha e media da tarde no crematorio Albia Ferrol. Enterro: Hoxe martes con saída da capela ardente ás seis da tarde. Cemiterio: Parroquial de Santo Nicolás de Neda. Funerais: A continuación do enterro na igrexa da parroquia. Capela ardente: Tanatorio - Crematorio, Albia Ferrol, salga nº 2.

San Nicolás de Neda, 21 de xullo de 2026 www.albia.es