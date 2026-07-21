Ernesto Vila Rodríguez
(Viúvo de Dona María Dolores López González - Loli)
Faleceu os 70 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. Roga unha oración polo eterno descanso da súa alma. Incineración: Hoxe martes, á unha e media da tarde no crematorio Albia Ferrol. Enterro: Hoxe martes con saída da capela ardente ás seis da tarde. Cemiterio: Parroquial de Santo Nicolás de Neda. Funerais: A continuación do enterro na igrexa da parroquia. Capela ardente: Tanatorio - Crematorio, Albia Ferrol, salga nº 2.
San Nicolás de Neda, 21 de xullo de 2026 www.albia.es