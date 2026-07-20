Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Herminia Cribeiro Bouzamayor

(Minucha) 

Falleció los 74 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Incineración: Hoy lunes a las nueve y media de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy lunes. Salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a la iglesia de San Fiz de Esteiro a las cinco donde será el funeral y a continuación el entierro en el nicho familiar del cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 20 de julio de 2026 www.albia.es