Herminia Cribeiro Bouzamayor

(Minucha)

Falleció los 74 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Incineración: Hoy lunes a las nueve y media de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy lunes. Salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a la iglesia de San Fiz de Esteiro a las cinco donde será el funeral y a continuación el entierro en el nicho familiar del cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 20 de julio de 2026 www.albia.es