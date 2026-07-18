María Ángeles Delgado Pérez

Falleció a los 69 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de las Angustias (capilla universidad). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 18 de julio de 2026 Occident - www.albia.es