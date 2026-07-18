José Juan Rodríguez González

Falleció a los 59 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA Una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio: parroquial de Santa Cecilia. Funeral: a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 18 de julio de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es