  María Juana Herminia Piñón Galego

(Viuda de Vicente Blanco)

Falleció ayer, a los 102 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Félix de Esteiro (Cedeira). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 16 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es