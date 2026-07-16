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Diario de Ferrol

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  José Manuel Fonte Núñez

(Gaiva) (Viudo de Doña Antonia García Corral)

Falleció, a los 85 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves. Salida de la capilla ardiente: Cinco de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Funeral: Hoy jueves, iglesia parroquial de San Esteban de Perlío. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Fene, 16 de julio de 2026 www.albia.es