Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Julia Ramos López

(Viuda de José María Rochela Ramil) 

Falleció el día de ayer, a los 97 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, Julia; hijo político, Jesús; nietos, Adrián y Juan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 2.

A Gándara (Narón), 15 de julio de 2026. www.albia.es