María Julia Ramos López

(Viuda de José María Rochela Ramil)

Falleció el día de ayer, a los 97 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, Julia; hijo político, Jesús; nietos, Adrián y Juan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 2.

A Gándara (Narón), 15 de julio de 2026. www.albia.es