María Julia Ramos López
(Viuda de José María Rochela Ramil)
Falleció el día de ayer, a los 97 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hija, Julia; hijo político, Jesús; nietos, Adrián y Juan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 2.
A Gándara (Narón), 15 de julio de 2026. www.albia.es