Francisco Paz Calvo
(Paco)
Falleció los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: vecinal de A Capela. Funerales: a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de O Pazo. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala n.º 4.
Gunxel (A Capela), 15 de julio de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es