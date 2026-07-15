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Diario de Ferrol

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Francisco Meizoso López

(Paco do Barreiro) (Viúvo de dona Hungría Calvo López) 

Faleceu aos 96 anos, despois de recibir os Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo descanso eterno da súa ánima. Enterro: hoxe mércores, con saída da capela ardente ás catro e media da tarde. Cemiterio: Parroquial de Cabalar. Funeral: A continuación do enterro na igrexa da parroquia. Capela ardente: Tanatorio e Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Cabalar (A Capela), 15 de julio de 2026. www.albia.es