Francisco Meizoso López
(Paco do Barreiro) (Viúvo de dona Hungría Calvo López)
Faleceu aos 96 anos, despois de recibir os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo descanso eterno da súa ánima. Enterro: hoxe mércores, con saída da capela ardente ás catro e media da tarde. Cemiterio: Parroquial de Cabalar. Funeral: A continuación do enterro na igrexa da parroquia. Capela ardente: Tanatorio e Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Cabalar (A Capela), 15 de julio de 2026. www.albia.es