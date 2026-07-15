Cenobia López Martínez

(Viuda de Don Miguel Ángel Sabio Jorge)

Falleció, los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Cobas (Ferrol). Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 5.

Cobas (Ferrol), 15 de julio de 2026. www.albia.es