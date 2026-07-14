José Fernando Rodrigues Da Silva

Falleció, a los 73 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy martes a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 14 de julio de 2026. www.albia.es