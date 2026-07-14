Amelia Sánchez Permuy

Falleció el 11 de julio de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijas, Luisina y Puri; hijos políticos, Pepe y Agustín; nietas, Sandra, Patricia y Claudia; hermano, Manolo y hermana política, María Luisa.

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, la familia desea expresar, por este medio, su más profundo agradecimiento a todas las personas que les acompañaron durante el sepelio celebrado en el cementerio parroquial de San Vicente de Caamouco, así como a quienes les hicieron llegar sus muestras de cariño, apoyo y condolencias en estos momentos de profundo dolor.

Ferrol, 14 de julio de 2026. www.albia.es