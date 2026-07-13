 Teresa Gallego Rodríguez

(Nieta de la Zoqueira)

Falleció, a los 68 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: De exequias en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Mugardos, 13 de julio de 2026 www.albia.es