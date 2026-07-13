  Alfonso Padro Doce

Falleció en Lago, a los 77 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes, día 13, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la Iglesia Parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Lago (Valdoviño), 13 de julio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño