 María Carmen Dopico López

(Mucha) (Viuda de Don Modesto Rodríguez Borreiro)

Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Sta. María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 12 de julio de 2026 www.albia.es