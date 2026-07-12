 Laureano Méndez Soliño

(Restaurante Pataquiña) (Viudo de Doña María del Pilar Couto Prieto)

Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Funeral: Mañana lunes a las ocho de la tarde en iglesia parroquial del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 12 de julio de 2026 www.albia.es