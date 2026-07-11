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Diario de Ferrol

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  José Javier Moreno Castilla

(Jota) (Doctor ingeniero de Minas)

Falleció en Lago, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado día 11 en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Lago (Valdoviño), 11 de julio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño