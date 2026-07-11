 Francisco Xavier Iglesias Mouriz

Falleció el día de ayer, a los 51 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: parroquial de Santa Cecilia. Funeral: Hoy sábado, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 11 de julio de 2026 www.albia.es