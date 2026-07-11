Francisca Seoane Simó
(Paquita)
Falleció en Ferrol, el 10 de julio de 2026, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.
Ferrol, 11 de julio de 2026 Tanatorio San Lorenzo