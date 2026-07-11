Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Consuelo Paz Cernadas

(Viuva de Don Juan Corral Martínez)

Finou, ós 85 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Será incinerada na intimidade familiar. Sepelio: Hoxe sábado con saída da capela ardente ás catro e media da tarde. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Esteban de Perlío. Funerais: A continuación do sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Perlío (Fene), 11 de julio de 2026 www.albia.es