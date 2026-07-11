Consuelo Paz Cernadas
(Viuva de Don Juan Corral Martínez)
Finou, ós 85 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Será incinerada na intimidade familiar. Sepelio: Hoxe sábado con saída da capela ardente ás catro e media da tarde. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Esteban de Perlío. Funerais: A continuación do sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Perlío (Fene), 11 de julio de 2026 www.albia.es