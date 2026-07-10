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Diario de Ferrol

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 María José Cartamil García

Falleció en Ferrol, el 9 de julio de 2026, a los 73 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará a las seis y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Narón, 10 de julio de 2026 Tanatorio San Lorenzo