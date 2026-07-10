Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  José Novarino Rodríguez Martul

(José o Pescadeiro)

Falleció en San Bartolo a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 10 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

San Bartolo (Valdoviño), 10 de julio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño