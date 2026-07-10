  José Novarino Rodríguez Martul

(José o Pescadeiro)

Falleció en San Bartolo a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 10 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

San Bartolo (Valdoviño), 10 de julio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño