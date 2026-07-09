Antonio Jaime Sánchez Pérez

(Casa do Menor)

Falleció, los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes (Curtis) a las siete, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 3.

Perlío (Fene), 9 de julio de 2026. www.albia.es