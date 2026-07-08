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Diario de Ferrol

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José Manuel González Rodríguez

(Catuxo) 

Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Cementerio e iglesia: parroquiales de San Julián de Lamas. Funeral: a continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Lamas, 8 de julio de 2026. Correduría de Cascudo - www.albia.es