José Manuel González Rodríguez

(Catuxo)

Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Cementerio e iglesia: parroquiales de San Julián de Lamas. Funeral: a continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Lamas, 8 de julio de 2026. Correduría de Cascudo - www.albia.es