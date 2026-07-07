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Diario de Ferrol

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José Luis López Varela

(Conocido por Pepe o Ferrolano) 

Falleció en Pantín a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, día 7, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Pantín (Valdoviño), 7 de julio de 2026.  Velatorio-Funeraria Valdoviño