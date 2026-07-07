José Luis López Varela

(Conocido por Pepe o Ferrolano)

Falleció en Pantín a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, día 7, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Pantín (Valdoviño), 7 de julio de 2026. Velatorio-Funeraria Valdoviño