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Diario de Ferrol

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José López Formoso

(Luis Formoso) 

Falleció en Ferrol, el 6 de julio, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Lago. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Lago. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 7 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo