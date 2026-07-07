José López Formoso
(Luis Formoso)
Falleció en Ferrol, el 6 de julio, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Lago. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Lago. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 7 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo