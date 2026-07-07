Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ana María Rodríguez Luaces

(Ana Mari) 

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio parroquial del Cadaval. Funeral: Mañana miércoles a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 7 de julio de 2026. www.albia.es