Ana María Rodríguez Luaces

(Ana Mari)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio parroquial del Cadaval. Funeral: Mañana miércoles a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 7 de julio de 2026. www.albia.es