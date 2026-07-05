Carmen Cibreiro Rodríguez

(Viuda de Oliver)

Falleció en Sequeiro, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, domingo día 5, en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 5 de julio de 2026. Velatorio-Funeraria Valdoviño