María de la Iglesia Brandariz
(Maruja de Lubre, viuda Jaime Barbeito Otero)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es
Ares, 4 de julio de 2026. S.F. Vilar do Colo