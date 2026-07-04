María de la Iglesia Brandariz

(Maruja de Lubre, viuda Jaime Barbeito Otero)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Ares, 4 de julio de 2026. S.F. Vilar do Colo