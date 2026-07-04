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Diario de Ferrol

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José Lamigueiro Santalla

Falleció el día 3 de julio de 2026, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

O Val (Narón), 4 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo