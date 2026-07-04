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Diario de Ferrol

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Florentina Losada Bello

(Viuda de Don Santiago López Sesmonde) 

Falleció a los 93 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: HOY sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Serantes. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 8.

Serantes-Ferrol, 4 de julio de 2026. www.albia.es