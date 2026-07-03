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Diario de Ferrol

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 María Dorinda Sancosmed Fernández

(Viuda de Don Luis Cores Betanzos)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 3 de julio de 2026 Seguros Preventiva - www.albia.es