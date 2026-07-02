Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Vigo Dopico

(Pepe do Albeiro) 

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Sadurniño. Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 5.

San Sadurniño, 2 de julio de 2026. www.albia.es