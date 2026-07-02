José Vigo Dopico
(Pepe do Albeiro)
Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Sadurniño. Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 5.
San Sadurniño, 2 de julio de 2026. www.albia.es