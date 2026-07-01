José Carlos López Bouza

Falleció a los 67 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy a la una y media del mediodía en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Carantoña - Miño. Funeral: De exequias, en dicha parroquia a las seis y media de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Carantoña (Miño), 1 de julio de 2026. www.albia.es