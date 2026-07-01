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Diario de Ferrol

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Herminia Dolores Ledo Romay

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 1 de julio de 2026. www.albia.es