  María Celia Iglesias Acción

(Lucha) (Viuda de Don Casiano López García)

Falleció en Ferrol, el 29 de junio de 2026, a los 77 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Serantes (Ferrol), 30 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo