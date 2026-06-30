Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 José Méndez Mouriz

(José de Cabaneiro) (Viudo de Doña Isabel Díaz García)

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martiño de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Cerdido, 30 de Junio de 2026 Preventiva Seguros - www.albia.es