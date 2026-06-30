 José Méndez Mouriz

(José de Cabaneiro) (Viudo de Doña Isabel Díaz García)

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martiño de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Cerdido, 30 de Junio de 2026 Preventiva Seguros - www.albia.es