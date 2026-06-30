Doña María Pilar Santos Rodríguez
(Lares)
Fallecida en el día de ayer, a los 92 años de edad. l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE a familiares y amigos las condolencias recibidas. Será incinerada hoy martes, a la una y media de la tarde en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.
Ferrol, 30 de Junio de 2026 Preventiva Seguros - www.albia.es