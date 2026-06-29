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Diario de Ferrol

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  María Carmen Agulló Conles

Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio parroquial de San Salvador de Serantes. Funeral: Hoy a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 29 de junio de 2026 www.albia.es