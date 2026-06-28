Hortensia Rivera Casanova

(Viuda de Don Manuel Díaz-Blanco Cagide)

Falleció, los 96 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois- Ferrol. Funerales: Mañana lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 28 de junio de 2026 www.albia.es