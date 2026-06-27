Manuel Ángel Dopico 

Falleció en Ferrol, el día 26 de junio de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.

Sedes (Narón), 27 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo