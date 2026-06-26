María Teresa Rodríguez Graña
(Viuda de Don Pedro Anidos)
Falleció en Ferrol, el 25 de junio, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Valdoviño. El funeral se oficiará en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.
Valdoviño, 26 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo