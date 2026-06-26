Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Teresa Rodríguez Graña

(Viuda de Don Pedro Anidos) 

Falleció en Ferrol, el 25 de junio, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Valdoviño. El funeral se oficiará en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.

Valdoviño, 26 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo