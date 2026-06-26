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Diario de Ferrol

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Josefa Sanjurjo Novo

(Viuda de Don Antonio Vázquez Pérez) 

Falleció en Ferrol, el 25 de junio, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia parroquial de Santa María de Verines, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 26 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo