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Diario de Ferrol

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Josefa Manuela Fraguela Fernández

(Gelis) (Viuda de Don Albino Martínez Saavedra) 

Falleció en Ferrol, el 24 de junio, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Salvador de Pedroso. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 (Ferrol)

Narón, 26 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo