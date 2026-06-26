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Diario de Ferrol

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Camila Sixto Vigo

(Viuda de Don Marcial López Díaz) 

Falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las siete y media de tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Mariña do Monte. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 1.

Ferrol, 26 de junio de 2026. www.albia.es