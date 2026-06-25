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Diario de Ferrol

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María Carmen Rioboo Fernández

Finou en Ferrol, o 24 de xuño do 2026, aos 96 anos de idade, logo de recibir os SS.SS. 

l D.E.P. l

A súa familia. AGRADECE unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio hoxe xoves, saíndo do tanatorio ás once da mañá, de camiño ó cemiterio municipal de Catabois. O funeral oficiarase ás sete e media da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Caranza. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 25 de xuño do 2026. Tanatorio San Lorenzo