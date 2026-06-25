María del Carmen Castiñeira Rodríguez

(Viuda de Don José Díaz Cabanas)

Falleció en Cobas, el 24 de junio de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Cobas. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Martín de Cobas. No se reciben flores. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2.

Cobas (Ferrol), 25 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo