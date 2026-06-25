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Diario de Ferrol

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Carlos Dopico Fraguela

(Pirulo)

 Falleció a los 88 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

San Julián de Narón, 25 de junio de 2026. www.albia.es