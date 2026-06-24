Matilde Anca Lage

Falleció ayer, a los 93 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Sadurniño. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia de la misma parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

San Juan (Ferrol), 24 de junio de 2026. www.albia.es