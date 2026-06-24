Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Rosario Lorenzo Castro

Falleció en Ferrol, el 23 de junio, a los 72 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Claudio (Ortigueira). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de San Claudio. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 (Ferrol).

Ferrol, 24 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo