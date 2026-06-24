María Rosario Lorenzo Castro
Falleció en Ferrol, el 23 de junio, a los 72 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Claudio (Ortigueira). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de San Claudio. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 (Ferrol).
Ferrol, 24 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo